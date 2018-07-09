Binanın çatısına yıldırım düştü

Kastamonu'da çatısına yıldırım düşen binadan fırlayan beton parçaları bir otomobilde hasara neden oldu.

Candaroğlulları Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak'taki 6 katlı binanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatıdan kopan beton parçaları park halindeki bir otomobilin üzerine düşerken, binanın elektrik tesisatında zarar meydana geldi.

Apartman görevlisi Lütfü Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yağış sırasında çok şiddetli bir ses duyduğunu ve dışarı çıktığını söyledi.

Apartmandan sesi duyanların kendisini aradığını dile getiren Koç, "Kimisinin televizyonu bozulmuş kimisinin de elektrikleri gitmiş. Asansör de çalışmıyordu." dedi.

Ne olduğunu anlamak için çevreyi araştırmaya başladıklarını ifade eden Koç, "Bir kaza olup olmadığına bakmak için dışarı çıktığımda yan tarafta park halindeki Ahmet Bey'e ait otomobilin kaputunun üzerinde beton parçaları olduğunu gördük. Kendisine haber verdik. Geldiğinde etrafı inceledik ve beton parçalarının çatıdan fırladığını anladık." diye konuştu.

Beton parçalarının etrafa dağıldığını belirten Koç, "Yıldırım çatının köşesine düşmüş. Yıldırımın etkisiyle yaklaşık 10 kiloluk beton kopmuş ve etrafa yayılmış. Büyük parça otomobilin kaputuna düşmüş. Arabanın kaputu büyük zarar görmüş." ifadelerini kullandı.

Bazı televizyonların hala çalışmadığını anlatan Koç, elektrik tesisatındaki zararı kontrol ettiklerini söyledi.

