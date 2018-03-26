NATO'daki skandalı ortaya çıkaran subaylar anlattı

Norveç'te geçtiğimiz yıl yapılan NATO'nun komuta kontrol amaçlı "Trident Javelin-2017" tatbikatında inanılmaz bir skandal yaşanmıştı. Tatbikatta Mustafa Kemal Atatürk düşman liderler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılan sahte bir Twitter hesabından düşman ile işbirliği içinde gösterilmişti. 41 askerimiz tatbikattan çekilirken Ankara Başsavcılığı da harekete geçerek söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Yüksel Temel'in haberine göre, soruşturma kapsamında skandalı deşifre eden Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt ile subay Volkan Atayer geçen hafta Cumhuriyet Savcısı Gürhan Özok'a gelerek, "tanık" olarak ifade verdiler.

Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde İdari ve Koordinasyon Şube Müdürü olarak görev yaptığını belirterek şu ayrıntıları paylaştı:

''Tatbikat esnasında Tatbikat Kontrol Merkezi (EXCON) tarafından kontrol edilen ve NATO Gizli Geniş Alan ağı üzerinde yer alan TRJN17 sayfasında Twitter'ı simüle etmek maksadıyla oluşturulan 'chatter' uygulamasında 14 Kasım 2017 tarihinde öğleden sonra 'RTerdogan' kullanıcı adıyla bir profil açıldığını tespit ettim. Hesabı takip etmeye başladım. İlk olarak Türkiye'nin senaryo gereği halen NATO ile harp halinde olan Skolkan Federasyonu'ndan (FOS) SAA20NG Füzesi almak üzere anlaşma yaptığı gönderisinin yayımlandığını, sonrasında NATO'nun bu savaştaki başarısızlığına ilişkin karikatür ve FOS Cumhurbaşkanı Joachim Blixen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatbikattaki temsili ismi) ile ortak Simülasyon Merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı bilgisinin verildiğini tespit ettim.