"Binbaşı rütbesiyle askerliğe dönecekti"

Kızının Yeşilköy'de Hava Harp Okulunu bitirdikten sonra İzmir'de 3 yıl pilotluk eğitimi aldığını dile getiren Kuvvet, "Melike çok başarılı bir pilottu. Konya'daki 3. Ana Jet Üssü'nde teğmen olarak göreve başladı. Ona karşı hep bir dışlama, hep bir art niyet vardı. Orada FETÖ olayından dolayı telefonlarımız dinlenirdi sürekli. Melike beni arar, ben onu ararım, telefon dinleniyordu. Rahmetli yavrum derdi ki 'Annecim bak bizi dinliyorlar'. FETÖ'cülere diyormuş meğer." ifadelerini kullandı.

Kızının zorlama bir tayinle Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'ne gittiğini belirten Kuvvet, "Melike süper bir pilottu, başını yediler. Bir FETÖ davası tutturdular. Merzifon'da daha çok eziyet etmişler. Subayın birinin çocuğunun doğum gününde şarkı söylemiş. Onunla ilgili bir sürü iftiralar atmışlar. 'Anne, Allah'ım biliyor. Ben bir gün aklanacağım' derdi. Melike'yi o kadar yıprattılar ki. O yıpratanlar şu anda içeride." diye konuştu.

Anne Kuvvet, kızının baskılara dayanamayarak askeriyeyi bırakmak zorunda kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu konuda açtığı bütün davaları kazandı, biraz da ben askerliğe geri dönmesini istiyordum Melike'nin. 'Tamam anneciğim' dedi. Binbaşı rütbesiyle mayıs ayında, tekrar kesin olarak askerliğe başlayacaktı. Medya asılsız haber yapmasın. 'Psikolojik tedavi görüyordu' diye yazmışlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben annesiyim. Hayat dolu ve neşeliydi. Konuştuğu zaman insanı dinlendirirdi."

Abla İlknur Kuvvet Çelik de kardeşinin TSK'de çalıştığı dönemde FETÖ'cülerin baskı ve yıldırma politikalarına maruz kaldığına işaret etti.