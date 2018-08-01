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Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği: - "Mazlum Karakoçan" kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine terörist Düzgün'ün binbaşı Güzel'i şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit eden terörist olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Tunceli merkez kırsalında 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Teröristlere ait cesetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"7 bölücü terör örgütü mensubuna ait cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, "Mazlum Karakoçan" kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine terörist Düzgün'ün binbaşı Güzel'i şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonal Güzel terör operasyonu Tunceli

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