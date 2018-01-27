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Binbir surat Ayhan yakalandı! Gerçek kimliği şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 07:35 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sahte emniyet müdürü, savcı ve avukat kimliğiyle onlarca kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Ayhan' lakaplı Ayhan G. tutuklandı. Sahte polis rozeti de kullanan Ayhan G. ifadesinde "Kâtipliğini yaptığım avukat öldü, cübbeyi ondan aldım. Müştekiler doğru söylüyor paralarını aldım, pişmanım" dedi.

Binbir surat Ayhan yakalandı! Gerçek kimliği şoke etti

Ankara Yenimahalle’de 19 Ocak akşamı trafikte seyir halinde olan Fatma D., bir başka aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Aracından polis telsiziyle inerek kendisini “Emniyet Müdürü Ayhan Şahin” olarak tanıtan ve polis kimliğini gösteren Ayhan G., kadını tehdit etti. Ancak Fatma D. aracın plakasını alarak şikâyetçi oldu.

Polisin yaptığı incelemede Ayhan G.’nin emniyet müdürü olmadığı, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 22 kaydının bulunduğu, dolandırıcılık, hırsızlık ve cezaevinden firar dolayısıyla 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Polis, Ayhan G.’yi 22 Ocak’ta evinin önünde gözaltına aldı. Polislere gerçek kimliğini gösteren Ayhan G.’nin üzerinden polis kanallarını dinlediği bir telsiz, polis rozeti, ‘Ayhan Şahin’ adına düzenlenmiş savcı kimliği, sahte polis tanıtım kartı, emniyet müdürü üniformasıyla çekilmiş vesikalık fotoğraf ve eroin çıktı. Şüphelinin aracında ise savcı cübbesi bulundu.

"SAHTE SAVCI VE POLİS KİMLİĞİ YAPTIRDIM"

Habertürk'te yer alan habere göre, Ayhan G. emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden bir avukatın yanında kâtip olarak çalıştığını anlatan şüpheli Ayhan G., şöyle konuştu:

“Arandığım için İstanbul’da para karşılığı sahte savcı ve polis kimliği yaptırdım. Savcı cübbesiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundum. İnsanlara kendimi savcı ve emniyet müdürü olarak tanıttım. Müştekiler doğru söylüyor, onlardan para aldım. En kısa sürede geri ödeyeceğim.”

‘Binbir surat Ayhan’ önce savcılığa, sorgusunun ardından da tutuklanma talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hâkim Sezer Söylemez’in sorguladığı Ayhan G., “Avukat Recep G.’nin yanında kâtiplik yapıyordum. Bir ay önce vefat etti. Savcı cübbesi ondan kalmıştı. Kendimi insanlara hâkim ve savcı olarak tanıtıyordum. Pişmanım. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi. Hakim Söylemez, şüphelinin “dolandırıcılık” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Ayhan G., mahkemede “Dolandırıcılık suçundan hakkımda yakalama kararı olduğu için polis ve savcı kimlik kartı yaptırdım. Polis rozeti de taşıyordum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
polis dolandırıcılık avukat emniyet müdürü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aracın plakasindan hareketle adama ulastilarsa bu arac bu adama ait olmalı. Adamin kendi adina arac kaydı varsa ortada yillarca süren bir ihmal var demektir.
Bu nedir abi ya adam ortaya karışık yapmış ve egosuna yenilerek birazda tesadüfle ve delikanlı bir ablamız sayesindr yakalanmış pes yani
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