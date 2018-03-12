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Bingöl Belediyesinde 658 işçi kadro için ter dökecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesinde çalışan 658 taşeron işçi kadro için ter dökecek.Taşeron işçilerin çalıştıkları yerin kadrosuna girebilmelerinin önünü açan KHK’nın ardından belediye birimlerinde çalışan ve süreç içerisinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanunlara uyan ve mülakata girmeye hak kazanan işçiler için mülakat sınavı başladı.658 işçi Sınav kurulunun hazırladığı sorularla Veysel Belgin Gençlik Merkezi’nde kadrolu olarak çalışabilmek için ter dökecek.Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Bozgan’ın komisyon başkanlığını gerçekleştirilen mülakat sınavında işçilere genel kültür ve görev yaptıkları birimlerle ilgili sorular sorulduğu belirtildi.Açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca taşeron işçilere ilişkin yapılan düzenleme kapsamında diğer tüm belediye ve kurumlarda olduğu gibi belediyemizde de süreç devam etmektedir.

Bingöl Belediyesinde 658 işçi kadro için ter dökecek

Bingöl Belediyesinde çalışan 658 taşeron işçi kadro için ter dökecek.
Taşeron işçilerin çalıştıkları yerin kadrosuna girebilmelerinin önünü açan KHK’nın ardından belediye birimlerinde çalışan ve süreç içerisinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanunlara uyan ve mülakata girmeye hak kazanan işçiler için mülakat sınavı başladı.
658 işçi Sınav kurulunun hazırladığı sorularla Veysel Belgin Gençlik Merkezi’nde kadrolu olarak çalışabilmek için ter dökecek.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Bozgan’ın komisyon başkanlığını gerçekleştirilen mülakat sınavında işçilere genel kültür ve görev yaptıkları birimlerle ilgili sorular sorulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca taşeron işçilere ilişkin yapılan düzenleme kapsamında diğer tüm belediye ve kurumlarda olduğu gibi belediyemizde de süreç devam etmektedir. Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açan uygulama kapsamında başlayan mülakat sınavı devam etmektedir. Bu kapsamda mülakat ve güvenlik soruşturmasından geçecek olan işçiler, daimi kadrosuna geçiş yaparak belediye bünyesinde bulunan diğer işçi ve memurlarla aynı sorumluluğu taşıyacaklar” denildi.

Bingöl Belediyesinde 658 işçi kadro için ter dökecek

Bingöl Belediyesinde 658 işçi kadro için ter dökecek

Bingöl Belediyesinde 658 işçi kadro için ter dökecek

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