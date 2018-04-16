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Bingöl'de 8 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 08:23 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 8 aylık bebeğin ölümünün ardından korkunç gerçek ortaya çıktı. Alınan kan örneklerine göre kanında yüksek oranda ilaç kalıntıları bulundu.

Bingöl'de 8 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan Zelal ve Halil Y. çiftinin 22 aylık çocukları Hicran rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bingöl'den Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük bebekten kan örnekleri alındı. Hicran'ın kanında yüksek miktarda ilaç kalıntıları bulunduğu tespit edildi. Hicran'ın 8 aylık kardeşi Seher'in ise 15 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Bunun üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 22 yaşında olan ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen anne Zelal Y. gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Küçük Hicran ise Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Savcılık, 15 gün önce ölen Seher'in mezarının açılıp detaylı otopsi yapılmasına karar verdi.

BABADAN DOKTORLARA 'TEŞHİS KOYAMAMA' SUÇLADI

Eşine ve kendisine iftira atıldığını öne süren baba Halil Y. ise doktorları teşhis koyamamakla suçladı. Halil Y., "Doktorların ihmali var. Teşhis konulmadan sara ilacı verdiler. Sonra yoğun bakıma aldılar. Ben teşhis konulmadan o ilacın kullanılmasına izin vermedim. Bizden şüpheleniyorlar, hiç çocuğumuza öyle bir şey yapar mıyız" dedi.

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Bingöl hicran bebek ölümü

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