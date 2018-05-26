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Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Bingöl merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na, akşam saatlerinde teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzendi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Karakolda bulunan askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yoğun ateş altına alınan teröristler, karanlıktan faydalanarak kaçtı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

ROKET

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl PKK saldırı Jandarma karakol

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