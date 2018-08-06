Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Ahmet Nebi, önceki gün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Nebi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu. PKK'lı teröristlerce şehit edildiği belirlenen Nebi'nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
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