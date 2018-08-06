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Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:30 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde güvenlik korucusu olan Ahmet Nebi, PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit oldu.

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Ahmet Nebi, önceki gün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

ARI KOVANLARININ ARASINDA BULUNDU

Nebi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu. PKK'lı teröristlerce şehit edildiği belirlenen Nebi'nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

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