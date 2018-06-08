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Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu,3 asker yaralandı.

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kabayel karakolundan askerler çöp dökmeye çıktı. Bu sırada daha önceden pusu kurduğu ileri sürülen teröristler, askerlere ateş açtı. İlk açılan ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.

Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kandile gireceklermiş haha, hele bi bizim dağlardan pkkyı arındırın da inanalım
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