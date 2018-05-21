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Bingöl- Diyarbakır karayolunda şimşeklerin dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

BİNGÖL- Diyarbakır karayolunda dün akşam yağmur öncesi çakan şimşeklerle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Bingöl- Diyarbakır karayolunda şimşeklerin dansı

Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- BİNGÖL- Diyarbakır karayolunda dün akşam yağmur öncesi çakan şimşeklerle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bingöl-Diyarbakır karayolunun Lice bölümünde ise yağmur önce şimşekler çaktı. Çakan şimşeklerle ortalık gün gibi aydınlanırken, görsel şölen yaşandı. Kameraya yansıyan şimşeklerin ardından yağmur başladı.

FOTOĞRAFLI

Bingöl- Diyarbakır karayolunda şimşeklerin dansıBingöl- Diyarbakır karayolunda şimşeklerin dansıBingöl- Diyarbakır karayolunda şimşeklerin dansıBingöl- Diyarbakır karayolunda şimşeklerin dansı

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