Bingöl- Diyarbakır karayolunda şimşeklerin dansı

Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- BİNGÖL- Diyarbakır karayolunda dün akşam yağmur öncesi çakan şimşeklerle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bingöl-Diyarbakır karayolunun Lice bölümünde ise yağmur önce şimşekler çaktı. Çakan şimşeklerle ortalık gün gibi aydınlanırken, görsel şölen yaşandı. Kameraya yansıyan şimşeklerin ardından yağmur başladı.

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