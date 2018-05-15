Bingöl iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Doğu Anadolunumuzun güzide illerinden Bingöl'de bugün saatler sahura göre ayarlanıyor. Bu ayarlamayı yapmak için de 2018 Ramazan imsakiyesine bakılıyor. Peki Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Bingöl'de ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Bingöllüler saat kaçta kalkacaklar?
Bingöl için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Bingöl ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:17
|04:58
|12:20
|16:11
|19:31
|21:04
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:16
|04:57
|12:20
|16:12
|19:32
|21:06
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:15
|04:56
|12:20
|16:12
|19:33
|21:07
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:13
|04:56
|12:21
|16:12
|19:33
|21:08
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:12
|04:55
|12:21
|16:12
|19:34
|21:10
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:11
|04:54
|12:21
|16:13
|19:35
|21:11
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:10
|04:53
|12:21
|16:13
|19:36
|21:12
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:09
|04:53
|12:21
|16:13
|19:37
|21:13
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:08
|04:52
|12:21
|16:13
|19:38
|21:15
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:06
|04:51
|12:21
|16:13
|19:39
|21:16
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:05
|04:51
|12:21
|16:14
|19:39
|21:17
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:04
|04:50
|12:21
|16:14
|19:40
|21:18
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:03
|04:50
|12:21
|16:14
|19:41
|21:19
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:03
|04:49
|12:21
|16:14
|19:42
|21:21
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:02
|04:49
|12:22
|16:15
|19:42
|21:22
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:01
|04:48
|12:22
|16:15
|19:43
|21:23
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:00
|04:48
|12:22
|16:15
|19:44
|21:24
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|02:59
|04:47
|12:22
|16:15
|19:45
|21:25
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:59
|04:47
|12:22
|16:16
|19:45
|21:26
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:58
|04:47
|12:22
|16:16
|19:46
|21:27
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:57
|04:46
|12:22
|16:16
|19:47
|21:28
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:57
|04:46
|12:23
|16:16
|19:47
|21:29
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:56
|04:46
|12:23
|16:17
|19:48
|21:29
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:56
|04:46
|12:23
|16:17
|19:48
|21:30
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:55
|04:46
|12:23
|16:17
|19:49
|21:31
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:55
|04:45
|12:23
|16:17
|19:49
|21:32
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:54
|04:45
|12:24
|16:18
|19:50
|21:33
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:54
|04:45
|12:24
|16:18
|19:50
|21:33
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:54
|04:45
|12:24
|16:18
|19:51
|21:34
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:54
|04:45
|12:24
|16:18
|19:51
|21:34
ORUCU GÜNDÜZ UYKUSUYLA GEÇİRMEK UYGUN MUDUR?
Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
BİNGÖL'ÜN CAMİLERİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için Bingöl'ün çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
RAMAZAN MESAJLARI
Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi
İsrail'in Gazze'deki katliamına dünyadan tepkiler
Son dakika! Deniz Kuvvetleri'ne operasyon! Kritik isimler gözaltına alınıyor
Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı
İzindeki kadın polis, gaspçıya rastlayınca...
Gazze'de katliam! Dünya bu karelerle izledi
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum