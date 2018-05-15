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Bingöl iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

Bingöl ilimizde ülkenin geri kalanında olduğu gibi 2018 Ramazan'ında oruç tutacaklar oruç zamanın gelmesini bekliyorlar. Tabii ilk oruç gününde önce sahura kalkılacak. Ancak bu kaça göre yapılacak? Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Bilecik'te ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Bingöl için 2018'in Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

Bingöl iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Doğu Anadolunumuzun güzide illerinden Bingöl'de bugün saatler sahura göre ayarlanıyor. Bu ayarlamayı yapmak için de 2018 Ramazan imsakiyesine bakılıyor. Peki Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Bingöl'de ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Bingöllüler saat kaçta kalkacaklar?

Bingöl için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Bingöl ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

BİNGÖL 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:17 04:58 12:20 16:11 19:31 21:04
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:16 04:57 12:20 16:12 19:32 21:06
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:15 04:56 12:20 16:12 19:33 21:07
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 04:56 12:21 16:12 19:33 21:08
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:12 04:55 12:21 16:12 19:34 21:10
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:11 04:54 12:21 16:13 19:35 21:11
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:10 04:53 12:21 16:13 19:36 21:12
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:09 04:53 12:21 16:13 19:37 21:13
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:08 04:52 12:21 16:13 19:38 21:15
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:06 04:51 12:21 16:13 19:39 21:16
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:05 04:51 12:21 16:14 19:39 21:17
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:04 04:50 12:21 16:14 19:40 21:18
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:03 04:50 12:21 16:14 19:41 21:19
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:03 04:49 12:21 16:14 19:42 21:21
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:02 04:49 12:22 16:15 19:42 21:22
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 04:48 12:22 16:15 19:43 21:23
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:00 04:48 12:22 16:15 19:44 21:24
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:59 04:47 12:22 16:15 19:45 21:25
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:59 04:47 12:22 16:16 19:45 21:26
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:58 04:47 12:22 16:16 19:46 21:27
21 05 Haziran 2018 Salı 02:57 04:46 12:22 16:16 19:47 21:28
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:57 04:46 12:23 16:16 19:47 21:29
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:56 04:46 12:23 16:17 19:48 21:29
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:56 04:46 12:23 16:17 19:48 21:30
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:55 04:46 12:23 16:17 19:49 21:31
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:55 04:45 12:23 16:17 19:49 21:32
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:54 04:45 12:24 16:18 19:50 21:33
28 12 Haziran 2018 Salı 02:54 04:45 12:24 16:18 19:50 21:33
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:54 04:45 12:24 16:18 19:51 21:34
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:54 04:45 12:24 16:18 19:51 21:34

ORUCU GÜNDÜZ UYKUSUYLA GEÇİRMEK UYGUN MUDUR?

Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.

BİNGÖL'ÜN CAMİLERİ

Teravih namazını cemaatle kılmak için Bingöl'ün çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.

RAMAZAN MESAJLARI

  • Mübarek Ramazan ayının başlamasının coşkusu ile pek çok kişi sevdiklerine, akrabalarına ve yakınlarına Ramazan mesajları gönderiyor. Biz de sizler için Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından ve mesajlaşma araçlarından paylaşabileceğiniz Ramazan mesajları derledik.
  • Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.
  • Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…
  • 11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.
  • Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.
  • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.
  • Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.
  • Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.
  • Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...Hayırlı Ramazanlar.
  • İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…


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2018 ramazan imsakiyesi sahur iftar vakti imsak vakti Bingöl

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