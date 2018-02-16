Bingöl: “Ilıca Şeker Fabrikası’nı Erzurumlular almalı”

1956 yılında yaptırılan ve ülkenin “ilk” sayılabilecek şeker fabrikalarından biri olan Ilıca Şeker Fabrikası önümüzdeki günlerde özelleştirilecek. Ilıca Şeker Fabrikası 20 şubatta özelleştirme idaresi tarafından ihale edileceği öğrenildi. Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Vahit Bingöl, fabrikanın Erzurum’da kalması için herkesi göreve çağırdı.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Vahit Bingöl, başta Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere, Ticaret Borsası, Esnaf odası gibi bir çok sivil toplum örgütünün taşın altına elini koyarak bu Ilıca Şeker Fabrikasının Erzurumlularda kalması adına çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

“Zaman kısa ama, hızlı hareket edersek kolektif bir biçimde bir şirket kurularak ihaleye katılmak mümkün”

“Geçtiğimiz yıllarda Özelleştirme İdaresi’ne, bölgedeki diğer iki (Kars ve Eleşkirt) fabrika ile birlikte “paket” olarak satılmak üzere devredilen Ilıca Şeker Fabrikası’na alıcı çıkmamıştı. Satış 20 şubattaki ihaleyle kuvvetle muhtemel gerçekleştirilecek” diyen Bingöl, Erzurum’un ikinci bir ER-ÇİM-SAN örneği yaşayabileceğini, bunun içir önünde hiç bir engel bulunmadığını vurguladı.

Konya Şeker Fabrikası’nın geçtiğimiz yıllarda özelleştirildiğini ve ortaya “Torku” markasının çıktığını, bugün o marka adı altında piyasada yığınla farklı ürüne rastlamanın mümkün olduğunu belirten Bingöl, “Neden Erzurum’da da Torku benzeri bir şirket çıkmasın! Kaldı ki, Ilıca Şeker Fabrikası, komplike bir fabrika. Bünyesinde hem makina ve hem de alkol fabrikası var. Makine fabrikası, eskilerde yeni bir şeker fabrikası kurabilecek özelliklere sahipti. Şimdi o özelliğini koruyor mu, bilemiyorum. Ama altyapı mevcut. İstenirse her şey yapılabilir” dedi.

Fabrikanın Erzurum’da kalması gerektiğine vurgu yapan Bingöl, Bu anlamda siyasilerden de destek istedi. Ticaret odası öncülüğünde kurulacak şirketinin halka açık bir şirket olabileceğini ve Erzurumlu iş adamlarının bu anlamda her türlü desteği vereceğine inandığını belirten Bingöl, herkesi göreve çağırdı.