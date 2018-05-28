Bingöl merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 170 kilogram esrar, 2 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Van, Niğde ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Söz konusu 6 ilde 12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'inin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı ifade edilen açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda 170 kilogram toz esrar, 2 kilo 850 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.
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