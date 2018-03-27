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Bingöl Muhtarlar Derneğinde Butaku güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

Bingöl Muhtarlar Derneği 13.

Bingöl Muhtarlar Derneğinde Butaku güven tazeledi

Bingöl Muhtarlar Derneği 13. Olağan Kongresini gerçekleştirdi, seçimde mevcut başkan Abdullah Butaku güven tazeledi.
Bingöl Muhtarlar Derneği 13. Olağan Kongresi, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile merkez ve köy muhtarlarının katılımıyla Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Kongrenin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkan Abdullah Butaku, zorlu koşullarda kurdukları derneği, bugünlere taşıyarak kente hizmet ettiklerini söyledi.
Genel merkez tarafından yapılan anket sonucunda Bingöl Muhtarlar Derneğinin Türkiye’nin en iyi muhtarlar derneği seçildiğini ifade eden Butaku: “Çünkü biz işimize önem veriyoruz, sabah saatlerinde derneğimizi açarak, akşama kadar Bingöl halkına hizmet ediyoruz. Tek amacımız hizmet etmektir. Bu doğrultuda Belediye Başkanımız Yücel Barakazi’nin bizlere verdiği değer ve destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bingöl’ün en büyük sivil toplum örgütü, Bingöl Muhtarlar Derneği’dir. Muhtarı olmayan hiçbir mahalle, hiçbir köy, hiçbir belde yoktur. Dolayısıyla biz Bingöl Muhtarlar Derneği, Bingöl’ün tümünü temsil ediyoruz. Şimdi görmeyen siyasetçilerimiz, bürokratlarımız var. Varsın görmesinler, biz aynı kararlıkla ilimize, insanımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
İnsanların muhtarları önemseme konusunda zayıf kaldığını belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, yerel yöneticiliğin ilk adımının muhtarlık olduğunu kaydetti.
Mahalle ve köy muhtarlarına imkanlar ölçüsünde destek verdiklerini vurgulayan Barakazi;" Biz elimizden geldiğince büyük sorumluluklar üstlenen muhtarlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Hiçbir muhtarımıza karşı önyargımız yoktur. Mahalle muhtarlarının yanı sıra köy muhtarlarımıza da elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Şehir olsun, köy olsun bütün muhtarlarımız ihtiyaç duydukları konularda bizlerle iletişim halinde olsun. İmkanlar elverdiği müddetçe destek olmaya devam edeceğiz. Beklentilerin tamamını yerine getiremezsek de gücümüz yettiğince elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Abdullah Butaku güven tazeledi.

Bingöl Muhtarlar Derneğinde Butaku güven tazeledi

Bingöl Muhtarlar Derneğinde Butaku güven tazeledi

Bingöl Muhtarlar Derneğinde Butaku güven tazeledi

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