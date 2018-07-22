Bingöl ve Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl ve Muş'ta gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, bin gümüş sikke, 3 madalyon, 1 kase ve 2 altın sikke ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, örgütlü olarak kaçak kazı yapmak suretiyle elde ettikleri tarihi objeleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik, Bingöl ve Muş'ta belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda bin gümüş sikke, 3 madalyon, 1 kase ve 2 altın sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

