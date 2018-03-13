Bingöl’de 120 kişi iş sahibi oldu

Bingöl’de işbaşı eğitim programları kapsamında 120 kişi iş sahibi oldu.

Çalışma ve İş Kurumu Bingöl İl Müdürlüğün tarafından Şubat ayında işbaşı eğitim programları kapsamında 122 kişilik program düzenlendi. Bu kapsamda 120 kişi iş sahibi oldu. Bir aylık süre zarfında ayrıca 983 kişiye meslek danışmalığı hizmeti verilirken, 117 kişiye ise işsizlik sigortası maaşı bağladı.

İŞKUR Bingöl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ 983 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 91 işyeri ve 5 okul ziyaret edilmiştir. 117 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır. Mart ayı içerisinde İşgücü Yetiştirme Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, İşsizlik Sigortası İşlemleri, İş ve Meslek Danışmanlığı, İşyeri Ziyaretleri ve İşe Yerleştirme hizmetlerimiz ve diğer iş ve işlemlerimiz devam edecektir” denildi.