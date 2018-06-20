Bingöl'de 15 Temmuz gazisinin kapısını işaretleyip mermi bıraktılar

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, 15 Temmuz gazisinin kapısına çarpı işareti konulup, 2 mermi bırakıldı.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT İstanbul binası önünde gazi olan Mehmet Akif Özdemir'in, Kültür Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evinin kapısına henüz tespit edilemeyen bir madde ile çarpı işareti konuldu ve kapının eşiğinde 2 mermi bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapıdan aldıkları numune ile iki mermiyi incelemek üzere emniyete götürdü.
Gazi Akif Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece 23.30 sularında evine geldiğinde kapıda bir şey görmediğini, sabah işe giderken eşikte ayağının bir şeye çarpmasıyla mermileri ve kapıdaki işareti gördüğünü söyledi.
Mermileri ve işareti gördüğünde 155 Polis İmdat Hattını aradığını belirten Özdemir, "Polis geldi incelemesini yaptı. Bizi korkutmak için yapmışlar ama bilsinler ki biz böyle şeylerden korkmayız. Allah insana düşmanın da hayırlısını versin. Böyle kapıya kurşun bırakıp kaçmakla olmuyor. Vuracaksa da gelsin vursun, yerimiz yurdumuz belli." ifadesini kullandı.
Özdemir, tarafının ve çizgisinin belli olduğunu, her zaman devletin ve milletin yanında durduğunu, hiç kimse ile kişisel bir meselesinin bulunmadığını belirtti.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokacağa çıktığını ve bu sırada gazi olduğunu anımsatan Özdemir, şöyle devam etti:
"Bunu yapan birey olabilir, FETÖ ve PKK da olabilir ama bunu herkes iyi bilsin biz ne FETÖ'den ne de PKK'dan korkuyoruz. O gece nasıl dışarı çıktık binlerce kurşun altında korkmadan mücadele ettik, yaralandık, gazi olduysak iki tane mermiden korkmayız."
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!
TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum