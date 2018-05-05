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Bingöl'de "2. Öğrenme Şenlikleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Valilik, Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmak amacıyla "2. Öğrenme Şenlikleri" düzenlendi - Vali Mantı: - "Ülkemizi daha ileriye, müreffeh, medeni ülkeler seviyesine çıkarmak için beşikten mezara kadar hep birlikte, topyekun kendimizi eğitmeliyiz"

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliği, Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmak amacıyla "2. Öğrenme Şenlikleri" yapıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen şenliğe katılan Vali Ali Mantı, öğrenme şenliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Toplum olarak, beşikten mezara eğitimi teşvik eden bir dinin mensupları olduklarını belirten Mantı, "Bizim ecdadımız da gerek ilmiyle gerek kültürüyle gerek bilgi ve donanımıyla dünya milletlerine örnek olmuş ve her zaman iyinin, doğrunun ve güzelliğin yanında olmuştur." dedi.

Cahilden ne alim ne abit ne de zahit olacağını dile getiren Mantı, şöyle konuştu:

"Bizlere düşen Allah'ın verdiği ömrü, bilgili bir şekilde sürekli öğrenerek, kendimizi yenileyerek, her gün daha güzelliklerin peşine düşerek, ilmimizi ve bunun yanında da becerimizi, aynı zamanda amelimizi geliştirmek. Uygulanmayan bilgi, sahibi için bir yüktür. Bizler, öğrendiklerimizi aynı zamanda da uygulamak, bizden sonraki nesillere örnek olmak zorundayız. Aksi halde kaos ve kargaşaların hüküm sürdüğü, gençliğimizin birtakım kötü fiiller, ideolojiler ya da eylemler peşinde koştuğu ve ülkemizin de gerek ekonomik gerek maddi ve manevi olarak bunlar içerisinde boğuştuğu bir ortamda bulunuruz."

Eğitimin önemine değinen Mantı, "Ülkemizi daha ileriye, müreffeh, medeni ülkeler seviyesine çıkarmak için beşikten mezara kadar hep birlikte, topyekun kendimizi eğitmeliyiz." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş yumurta ve çuvalla koşma yarışmaları yapıldı. Kurum müdürlerinin halat çekme yarışı da ilgi gördü.

Şenliğe katılanlar, kurslarda eğitim gören kursiyerlerin açtığı sergileri gezdi ve canlı müzik dinledi.

Etkinliğe, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, vali yardımcıları, kurum müdürleri, kursiyerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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