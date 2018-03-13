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Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 372 sahipsiz hayvanı koruma altına alarak bakım ve tedavilerini yaparken 60 hayvanı da sahiplendirdi.Bingöl Belediyesi tarafından Aftor bölgesine 1 Milyon 272 bin TL’lik yatırımla 16 bin metrekarelik alana inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi, 10 ayda 372 hayvana ev sahipliği yaptı.

Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 372 sahipsiz hayvanı koruma altına alarak bakım ve tedavilerini yaparken 60 hayvanı da sahiplendirdi.
Bingöl Belediyesi tarafından Aftor bölgesine 1 Milyon 272 bin TL’lik yatırımla 16 bin metrekarelik alana inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi, 10 ayda 372 hayvana ev sahipliği yaptı. Sahiplendirme programı kapsamında da 60 hayvan yuvasına kavuştu.
Bakımevinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Bakımevimizde tedavi edilerek koruma altına alınan dostlarımız, sahiplendirme programı kapsamında yeni yuvalarına kavuşuyor. Öte yandan kırsal kesimlerde yaralı veya bitkin halde bulunan dostlarımız da tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılıyor. 10 ay önce açılan bakımevimizde bugüne kadar 372 hayvanı misafir ettik. Sahiplendirme programı kapsamında 60 hayvan sahiplendirildi. 32 kısırlaştırma işlemi ve bütün hayvanların kuduz ve parazit aşıları yapıldı. Çalışma kapsamında kulak küpesi ve elektronik çip ile işaretleniyor” dedi.
Her bireyin imkanları ölçüsünde sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Barakazi, “Bir şekilde sokak kalan veya sahipleri tarafından terk edilen hayvanlara toplum olarak sahip çıkmalıyız. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için pencere ve kapı önlerine yemek ve su kapları bırakılabilir. Her bireyden kendi imkanları ölçüsünde hayvanları sahiplenmesini ve yaralı veya bakıma muhtaç bir hayvan gördüğünde bizimle irtibata geçmesini bekliyoruz . Hayvan bakımevi haftanın 7 günü ziyarete açık. Tüm okul idarecileri ve ailelerden çocuklarla birlikte bakımevini ziyaret etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi

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Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi

Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi
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Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi

Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi
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Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi

Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi
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Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi

Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi
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Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi

Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi
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Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi

Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi
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Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi

Bingöl’de 372 sokak hayvanı tedavi edildi
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