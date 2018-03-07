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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 04:25 | Son Güncelleme

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl(DHA)Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre saat 03.33'te yerin 8,5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Bingöl olan 4,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin Elazığ ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

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