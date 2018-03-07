Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.33'te merkez üssü Bingöl olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 8,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.