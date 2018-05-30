Bingöl'de 6 bin kişi iftar açtı

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bingöl milletvekili adayı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan ekonomimizi büyütmeye çalışırken, diğer taraftan ekonominin nimetlerini tüm topluma yaymaya gayret ettik. Biz buna, sosyal adalet ve sosyal devlet diyoruz. Geçmişte bu, kağıt üzerindeydi, sloganlarla söylenen bir hadiseydi. Ama son 16 yılda sosyal devlet, bir gerçeğe dönüştü." dedi.

Bingöl Belediyesi ile Laleli Sanayici İşadamları Derneği (LASİAD) iş birliğiyle, trafiğe kapatılan Genç Caddesi'nde 6 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının, bütün dünyada, Türkiye'nin her köşesinde güzel, Bingöl'de ise bir başka güzel olduğunu söyledi.

Ramazan ayının aynı zamanda toplumsal bir ibadet olduğunu ifade eden Yılmaz, "İftar ve sahurlarda, teravihlerde bir araya geldiğimiz, bir taraftan da toplumsal bir hadise ve bu ay, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındıran bir ay. İnşallah bu ramazan ayı vesilesiyle küskünlüklerin bitmesini, insanların kaynaşmasını, kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin daha da güçlenmesini, pekişmesini diliyorum." diye konuştu.