Bingöl'de 6 bin kişi iftar açtı

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bingöl milletvekili adayı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan ekonomimizi büyütmeye çalışırken, diğer taraftan ekonominin nimetlerini tüm topluma yaymaya gayret ettik. Biz buna, sosyal adalet ve sosyal devlet diyoruz. Geçmişte bu, kağıt üzerindeydi, sloganlarla söylenen bir hadiseydi. Ama son 16 yılda sosyal devlet, bir gerçeğe dönüştü." dedi.
Bingöl Belediyesi ile Laleli Sanayici İşadamları Derneği (LASİAD) iş birliğiyle, trafiğe kapatılan Genç Caddesi'nde 6 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.
Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının, bütün dünyada, Türkiye'nin her köşesinde güzel, Bingöl'de ise bir başka güzel olduğunu söyledi.
Ramazan ayının aynı zamanda toplumsal bir ibadet olduğunu ifade eden Yılmaz, "İftar ve sahurlarda, teravihlerde bir araya geldiğimiz, bir taraftan da toplumsal bir hadise ve bu ay, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındıran bir ay. İnşallah bu ramazan ayı vesilesiyle küskünlüklerin bitmesini, insanların kaynaşmasını, kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin daha da güçlenmesini, pekişmesini diliyorum." diye konuştu.
Ramazan ayının, yoksulun halinden anlamak, kardeşliği, birliği, dayanışmayı daha da güçlendirmek için bir fırsat olduğunu anlatan Yılmaz, ramazan ayının iyi değerlendirilip, bayram sevincinin hep birlikte yaşanması dileğinde bulundu.
Bugünün aynı zamanda Dünya Yetimler Günü olduğunu anımsatan Yılmaz, AK Parti hükümeti olarak son 15 yılda yetimlere, dul kadınlara, yardıma muhtaç vatandaşlara destek olduklarını aktardı.
Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bir taraftan ekonomimizi büyütmeye çalışırken, diğer taraftan ekonominin nimetlerini tüm topluma yaymaya gayret ettik. Biz buna, sosyal adalet ve sosyal devlet diyoruz. Geçmişte bu, kağıt üzerindeydi, sloganlarla söylenen bir hadiseydi. Ama son 16 yılda sosyal devlet, bir gerçeğe dönüştü. Son dönemlerde de bir taraftan emeklimize Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira olmak üzere ikramiye getirdik. 65 yaş üzeri olan sigortası olmayan yaşlı vatandaşlarımız için yaşlılık aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Biz geldiğimizde bu sadece 25 liraydı ve şu anda 20 kat artmış durumda."
LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca da memleketin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyinin bir ve kardeş olduğunu, birleştikçe, beraber hareket ettikçe ülkenin daha çok büyüyebileceğine kanaat getirdikleri için bu programları düzenlediklerini kaydetti.
Eyyüpkoca, "4 yıldır İstanbul dışında bu tür organizasyonları yapıyoruz. Kardeşlik, birlik, beraberlik adına bu iftar programları düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
Programa, Vali Ali Mantı, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, AK Parti Bingöl Milletvekili adayları Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Vali Yardımcısı Cevat Gün, yetimler ve vatandaşlar katıldı.
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