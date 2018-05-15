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Bingöl'de, ABD ve İsrail protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesi protesto edildi.

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesi protesto edildi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Sadunoğlu, "Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" dedi. Genç Caddesi'ndeki saat kulesi önünde AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen ve ABD ile İsrail'in protesto edildiği eyleme, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti, MHP ve BBP üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Filistin ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Ortak basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Sadunoğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz."

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