Bingöl'de, ABD ve İsrail protesto edildi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesi protesto edildi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Sadunoğlu, "Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" dedi. Genç Caddesi'ndeki saat kulesi önünde AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen ve ABD ile İsrail'in protesto edildiği eyleme, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti, MHP ve BBP üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Filistin ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Ortak basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yunus Sadunoğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz."
TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi
Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum