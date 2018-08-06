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Bingöl'de bir güvenlik korucusu PKK'lı teröristlerce katledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

Bingöl'de bir güvenlik korucusu PKK'lı teröristlerce katledildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir güvenlik korucusu PKK'lı teröristlerce katledildi.

Alınan bilgiye göre, Sancak beldesi Sudüğünü köyü Esenler mezrasında yaşayan güvenlik korucusu Ahmet Nebi dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.

Nebi'den haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yapılan arama çalışmaları sonucu Nebi'nin cesedi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu.

PKK'lı teröristlerce katledildiği belirlenen Nebi'nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl güvenlik korucusu katledildi PKK

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