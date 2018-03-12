HABER

Bingöl’de ‘Biz Anadoluyuz’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Bingöl’den 100 öğrenci Muğla’ya uğurladı.İçişleri Bakanlığı koordinesinde uygulanan ‘Biz Anadoluyuz Projesi Tarihimizi Tanıyoruz’ çerçevesinde Bingöl’den 100 öğrenci Muğla’ya gönderildi.Öğrenciler için Bingöl Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi.

Bingöl’de ‘Biz Anadoluyuz’ projesi

Bingöl’den 100 öğrenci Muğla’ya uğurladı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde uygulanan ‘Biz Anadoluyuz Projesi Tarihimizi Tanıyoruz’ çerçevesinde Bingöl’den 100 öğrenci Muğla’ya gönderildi.
Öğrenciler için Bingöl Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Ali Mantı, projenin öğrencilerin yeni yerler görmesi ve bilgi, görgü, kültür gibi konularda kendilerini geliştirmesi açısından faydalı olacağını söyledi.
Vali Mantı, "Çocuklarımız oraları gördüğünde eminim ki ülkemizin maddi ve manevi zenginlikleri ile daha yakından tanışma fırsatı bulacaklardır. Amacımız bu proje ile yurdumuzun dört tarafındaki güzellikleri çocuklarımızın istifadesine sunmak ve onların yetişmesine katkıda bulunmaktır. İnşallah çocuklarımız döndükleri zaman daha farklı bir bakışa ve donanıma sahip olacaklardır. Bu vesileyle daima çocuklara destek veren değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra Vali Mantı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve diğer idarecilerle birlikte geziye katılan öğrenci ve veliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bingöl’de ‘Biz Anadoluyuz’ projesi

Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrenciler bowling oynayarak matematik öğreniyor

Öğrenciler bowling oynayarak matematik öğreniyor

Halilye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:

Halilye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:

Doğaseverlerden Başkan Çerçi’ye plaket

Doğaseverlerden Başkan Çerçi’ye plaket

Bodrum'u sarsan kaza; Belediye Başkan Yardımcısı denize uçan otomobilde öldü (2)

Bodrum'u sarsan kaza; Belediye Başkan Yardımcısı denize uçan otomobilde öldü (2)

Akşehir’de ’Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ etkinlikleri

Akşehir’de ’Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ etkinlikleri

Başkan Kafaoğlu İstiklal Marşı’nın kabulünü kutladı

Başkan Kafaoğlu İstiklal Marşı’nın kabulünü kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.