Bingöl’de ‘Biz Anadoluyuz’ projesi

Bingöl’den 100 öğrenci Muğla’ya uğurladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde uygulanan ‘Biz Anadoluyuz Projesi Tarihimizi Tanıyoruz’ çerçevesinde Bingöl’den 100 öğrenci Muğla’ya gönderildi.

Öğrenciler için Bingöl Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Ali Mantı, projenin öğrencilerin yeni yerler görmesi ve bilgi, görgü, kültür gibi konularda kendilerini geliştirmesi açısından faydalı olacağını söyledi.

Vali Mantı, "Çocuklarımız oraları gördüğünde eminim ki ülkemizin maddi ve manevi zenginlikleri ile daha yakından tanışma fırsatı bulacaklardır. Amacımız bu proje ile yurdumuzun dört tarafındaki güzellikleri çocuklarımızın istifadesine sunmak ve onların yetişmesine katkıda bulunmaktır. İnşallah çocuklarımız döndükleri zaman daha farklı bir bakışa ve donanıma sahip olacaklardır. Bu vesileyle daima çocuklara destek veren değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Vali Mantı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve diğer idarecilerle birlikte geziye katılan öğrenci ve veliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.