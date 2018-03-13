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Bingöl’de depremzedelerin dosyaları AFAD’a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Kığı ilçesinde 2015 yılında meydana gelen depremin ardından depremzedelerin dosyaları Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) gönderildi.Bingöl AFAD, 2018 Şubat ayı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Bingöl’ün Kığı ilçesinde 2015 yılında meydana gelen depremin ardından depremzedelerin dosyaları Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) gönderildi.
Bingöl AFAD, 2018 Şubat ayı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Kiğı ilçesinde 3 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen depremin ardından başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtilen raporda, 336 hak sahibinin yer seçim protokolü yapılarak onaylanmak üzere AFAD Başkanlığına gönderildiği ifade edildi.
Bingöl AFAD tarafından yapılan açıklamada, “ 696 sayılı KHK ile Zorunlu Deprem Sigortası engelinden dolayı hak sahibi olamayan afetzedeler için Kiğı, Adaklı, Yedisu ve Yayladere ilçeleri ile Sancak Beldesinde yeniden hak sahipliği çalışmaları yapılmaktır. Afetzedelerin talep ve taahhütname vermeleri için ilana çıkıldı. 336 hak sahibinin yer seçim protokolü yapılarak onaylanmak üzere AFAD Başkanlığına gönderildi” denildi.
Raporda ayrıca, “Arama Kurtarma ve Enformasyon memurlarımız kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda Temel Afet Bilinci Eğitimlerini ve ‘O Kahraman Benim’ gönüllülük çalışmalarını Şubat ayında da sürdürmüştür. Bu kapsamda Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı personeline, Özel Ensar Vakfı Bingöl Yükseköğretim Kız öğrenci Yurdu öğrencilerine , Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, Gazi İlk ve Orta Öğretim Okulu ve Sultan Abdülhamit Han Orta Okulunda temel afet bilinci eğitimi ve tahliye tatbikatı yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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