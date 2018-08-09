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Bingöl'de engellilerden toplu ulaşım hakları için dilekçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, engelliler toplu ulaşımda yaşadıkları sorunlarının giderilmesi için Valiliğe dilekçe verdi.

Bingöl'de engellilerden toplu ulaşım hakları için dilekçe

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, engelliler toplu ulaşımda yaşadıkları sorunlarının giderilmesi için Valiliğe dilekçe verdi. Engelliler adına açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mücahit Korkutata, "Engelliler, engelsiz bir şekilde araçlardan faydalanabilmelidir. Amacımız, farkındalık oluşturarak kamu kurumlarını bu konunun çözümü noktasında duyarlılığa çağırmaktır" dedi.
Bingöl Valiliği önünde bugün toplanan bir grup engelli, toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sorunların çözülmesi için çağrıda bulundu. Valilik önünde engelliler adına açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mücahit Korkutata, amaçlarının engellilere tanınan hakların verilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Engellilerin genel olarak yaşadığı sıkıntıları resmi mercilere taşımak istediklerini de söyleyen Korkutata, "Engellilerimiz, çeşitli yaptırımlarla devletin kendilerine verdiği olanaklardan yararlanamıyor. Geçen hafta Bingöl'de tekerlekli sandalyeli vatandaşımızın otobüse alınmaması olayı bizlerin artık bir yere kadar sabredeceğimizin göstergesi oldu. Bu araçların Bingöl'e getirilme amacı, engellilerin engelsiz bir şekilde araçlardan faydalanabilmeledir. Amacımız, farkındalık oluşturarak kamu kurumlarını bu konunun çözümü noktasında duyarlılığa çağırmaktır. Biz de buradan Bingöl Valiliği Açık Kapı Bürosu'na, Bingöl Altı Nokta Körler Derneği, Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak 12 maddelik sorunlarımızı sunacağız. Amacımız, bize tanınan hakları yerine getirilmesi istemidir. İlk etabımız halk otobüsleri oldu, bundan sonra engellilerimizin yaşadığı diğer sıkıntıları da değerlendireceğiz" dedi.
ENGELLİYE OTOBÜSE ALMAYAN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLMİŞTİ
Geçen hafta, Bingöl'de, merkez Karşıyaka Mahallesi'ndeki durakta bekleyen engelli bir gencin halk otobüsünü el kaldırarak durdurmaya çalıştığı, sürücünün ise durmadığını gösteren fotoğraf, sosyal medyada tepki çekmişti. Olayın ardından Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, halk otobüsü sürücüsüne 2 bin lira para cezası kesilmişti.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de engellilerden toplu ulaşım hakları için dilekçeBingöl'de engellilerden toplu ulaşım hakları için dilekçeBingöl'de engellilerden toplu ulaşım hakları için dilekçeBingöl'de engellilerden toplu ulaşım hakları için dilekçe

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