Bingöl’de geleceğin itfaiyecilerine uygulamalı eğitim

Bingöl’de itfaiye ekipleri tarafından, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde, afet eğitimleri kapsamında BÜ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında okuyan 60 öğrenci uygulamalı eğitime alındı.Öğrencilere, yangın ve yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesi, hortum atma ve toplama, yangın türlerine müdahale, yaralı kurtarma gibi eğitimler verildi. Ayrıca LPG ve doğalgaz sızıntılarında yapılması gerekenler ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bilgiler de eğitimde aktarıldı.

Başta eğitim ve öğretim kurumları olmak üzere doğal afetlerle mücadele konularında çeşitli eğitimler verildiklerini anımsatan İtfaiye Müdürü Faik Artan,"Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünde eğitim öğretimini sürdüren 60 öğrencimize uygulamalı eğitim verdik. 30 öğrenciden oluşan 2 grup halinde tamamladığımız eğitim kapsamında geleceğin itfaiyecilerine yönelik pratik eğitimleri aktardık. Öğrenci kardeşlerimizle yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirerek ekipmanlarımızı tanıttık. Mesleğin hem zor yanlarını hem de keyifli anlarını anlattık. Ekiplerimiz eğitimin yanı sıra öğrencilere tecrübelerini de aktardı"dedi.

Lise öğrencileri ve kamu kurumu personellerine yönelik belirli zamanlarda da eğitim düzenlediklerini anlatan Artan, eğitimlerle olası yangın ve doğal afetlerde yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi verdiklerini ifade etti.