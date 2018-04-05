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Bingöl'de halk otobüsleri yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

Şehir içi ulaşımda kullanılan halk otobüsleri yerine, yeni ve modern araçlar alındı - Belediye Başkanı Barakazi: "Çok fonksiyonlu otobüslerin hizmete sunulmasıyla başta engelli ve yaşlılarımız olmak üzere herkes çok rahat edecek"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de şehir içi ulaşımda kullanılan halk otobüsleri yerine, yeni ve modern araçlar alındı.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, halk otobüsü kooperatifi yetkilileri ile eski terminal binası alanına getirilen yeni otobüsleri inceledi. Barakazi, belediye ve kooperatif yetkililerinin son bir yıldan beri yeni otobüslerin alımıyla uğraştığını söyledi.

İlk etapta 16 aracın geldiğini, geriye kalan 64 aracın da bu ay sonuna kadar teslim edileceğini ifade eden Barakazi, tüm araçların teslim alınmasıyla vatandaşlara yeni otobüslerle hizmet sunulacağını bildirdi.

Firmanın ilk üretim otobüslerinin Bingöl'e gönderildiğini aktaran Barakazi, şunları belirtti:

"Bu önemli bir başlangıç oldu bizim için. Çok fonksiyonlu otobüslerin hizmete sunulmasıyla başta engelli ve yaşlılarımız olmak üzere herkes çok rahat edecek. Şehir içi yolcu taşımacılığına yeni bir vizyon kazandıracak bu hizmetin ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Halk otobüsü satış Müdürü Aykut Baş da 2018 yılında üretime başladıkları araçların ilk sevkiyatını Bingöl'e yaptıklarını söyledi.

Yeni model araçların Bingöllülerin hizmetine sunulduğunu belirten Baş, "21 oturan, 39 ayakta olmak üzere 60 yolcu kapasiteli. Doğaya duyarlı yani yeşil Bingöl'e duyarlı bir motor var araçlarımızın üzerinde. Nisan ayı sonuna kadar 80 aracımızın tamamını teslim etmiş olacağız." diye konuştu.

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