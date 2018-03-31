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Bingöl’de kitap okuma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Bingöl’de gençler kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bingöl İl Temsilciliği tarafından Kütüphaneler Haftası nedeniyle ‘Okuruz Biz’ adı altında Dörtyol Parkında kitap okuma etkinliği düzenledi.

Bingöl’de kitap okuma etkinliği

Bingöl’de gençler kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bingöl İl Temsilciliği tarafından Kütüphaneler Haftası nedeniyle ‘Okuruz Biz’ adı altında Dörtyol Parkında kitap okuma etkinliği düzenledi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaşta katılarak eşlik etti.
Türkiye’nin gençliği olarak okuma alışkanlığına dikkat çekmek üzere bu etkinliği başlattıklarını belirten Yurt Müdürü Muhammet Arpacık,"Kitap bazen bugüne, bazen geçmişe, bazen bir yabancıya bazen de kendimize ışık tutmaktır. Kitap bu bakımdan birçok aleme uzanan fiziki boyutuyla da küçük bir nesnedir. Merak ve ilgi duygusuyla sarıldığımız, bilgi edindiğimiz ve düşünce dünyamıza bir tuğla daha eklediğimiz kitap ve kitap okuma eylemi onun için ciddi bir iştir. Bu sebeple burada sizlere boş vakitlerinizde kitap okuyun demiyorum. Zira kitap okuyanlar çok boş vakitleri olduğu için kitap okumamaktadır. Biz istiyoruz ki, kitap okumak vazgeçilmez bir günlük faaliyetiniz olsun. Okumaya gerektiği önemi verelim"dedi.
Bugün toplanmalarının sebebinin okuma konusunda farkındalık oluşturmak olduğuna değinen Arpacık, vakıf gönüllüleriyle ülke genelinde tüm kentlerde aynı anda bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bingöl’de kitap okuma etkinliği

Bingöl’de kitap okuma etkinliği

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