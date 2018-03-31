Bingöl’de kitap okuma etkinliği

Bingöl’de gençler kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bingöl İl Temsilciliği tarafından Kütüphaneler Haftası nedeniyle ‘Okuruz Biz’ adı altında Dörtyol Parkında kitap okuma etkinliği düzenledi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaşta katılarak eşlik etti.
Türkiye’nin gençliği olarak okuma alışkanlığına dikkat çekmek üzere bu etkinliği başlattıklarını belirten Yurt Müdürü Muhammet Arpacık,"Kitap bazen bugüne, bazen geçmişe, bazen bir yabancıya bazen de kendimize ışık tutmaktır. Kitap bu bakımdan birçok aleme uzanan fiziki boyutuyla da küçük bir nesnedir. Merak ve ilgi duygusuyla sarıldığımız, bilgi edindiğimiz ve düşünce dünyamıza bir tuğla daha eklediğimiz kitap ve kitap okuma eylemi onun için ciddi bir iştir. Bu sebeple burada sizlere boş vakitlerinizde kitap okuyun demiyorum. Zira kitap okuyanlar çok boş vakitleri olduğu için kitap okumamaktadır. Biz istiyoruz ki, kitap okumak vazgeçilmez bir günlük faaliyetiniz olsun. Okumaya gerektiği önemi verelim"dedi.
Bugün toplanmalarının sebebinin okuma konusunda farkındalık oluşturmak olduğuna değinen Arpacık, vakıf gönüllüleriyle ülke genelinde tüm kentlerde aynı anda bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktardı.
Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup
Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
BMGK acil gündemle toplanıyor
Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum