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Bingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

 BİNGÖL-Erzurum karayolunda bulunan Karlıova ilçesi yakınlarında bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Bingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralı

Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA(Bingöl), (DHA)- BİNGÖL-Erzurum karayolunda bulunan Karlıova ilçesi yakınlarında bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.
Bingöl'den Erzurum istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 BJ 793 plakalı midibüs, Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Yoldan geçen araçların bildirmesi üzerine olay yerine, Bingöl merkez ve Karlıova'dan çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 22 kişiyi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Trafiğe kapatılan yol ise yapılan çalışmaların ardından trafiğe yeniden açıldı.

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Bingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralıBingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralıBingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralı

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