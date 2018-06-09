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Bingöl'de modern toplu taşıma araçları hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesi girişimleri sonucunda, Toplu Taşıma Kooperatifi ile Anadolu Isuzu firması arasında yapılan anlaşmayla 28 milyon liraya alınan 80 toplu taşıma aracı törenle hizmete alındı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Terör, demokrasinin de kalkınmanın da düşmanıdır, insanların temel hak ve özgürlüklerini, yaşamalarına engel olduğu gibi bir bölgenin kalkınmasına da darbe vurur"

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesi girişimleri sonucunda Toplu Taşıma Kooperatifi ile Anadolu Isuzu firması arasında yapılan anlaşmayla 28 milyon liraya alınan 80 toplu taşıma aracı törenle hizmete girdi.

Merkez İnönü Mahallesi eski otogar alanında düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yedisu ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

"Terör, demokrasinin de kalkınmanın da düşmanıdır, insanların temel hak ve özgürlüklerini, yaşamalarına engel olduğu gibi bir bölgenin kalkınmasına da darbe vurur." diyen Yılmaz, teröre amasız, fakatsız herkesin karşı olması gerektiğini belirtti.

Son dönemlerde terörle mücadelenin geldiği noktada çok daha güvenli bir ortamda olduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah hiçbir şehit haberini almadığımız günlere de kavuşuruz. Hükümetimizin terörle mücadelede kararlılığı, herkesin gördüğü bir hadise. Sınırlarımızın içinde ve dışında terörle kararlı bir şekilde mücadelemizi de devam ettireceğiz. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımıza terörün zarar vermeyeceği bir noktaya kadar bu devam edecektir. Bir taraftan da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Terörün amacı insanları birbirine düşürmek, ülkemizin birliğini, beraberliğini zaafa uğratmaktır. Onlar neyi amaçlıyorsa biz tam tersini yapacağız ve birliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz."

-80 araç faaliyet gösterecek

Vatandaşların uzun süreden beri özlemini duyduğu araçların hizmete gireceğini bildiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Uzun bir zamandır bu konuda bize şikayetler vardı, mevcut toplu taşıma araçları eskidiği, konfor ve güvenlik açısından sıkıntı oluşturuyor şeklinde vatandaşımızın şikayetleri vardı. Belediyemiz ve kooperatifimiz kulak verdi ve güzel bir proje ortaya çıktı. 28 milyon gibi çok önemli bir yatırım oldu. 80 araç hizmete alınacak. Toplu taşımada konfor inşallah çok daha üst seviyeye çıkacak. Araçların Bingöl'e hayırlı olmasını diliyorum."

Belediye Başkanı Yücel Barakazi de çok fonksiyonlu otobüslerin hizmete sunulmasıyla başta engelli ve yaşlılar olmak üzere herkesin daha çok rahat edeceğini söyledi.

İlk etapta 16 toplu taşıma aracının geldiğini, bugün getirilen 64 araç ile bu sayının 80'e ulaştığını kaydeden Barakazi, "Toplu taşıma, toplumun tüm bireylerine hitap eden bir hizmettir. Son model ve modern araçların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Anadolu Isuzu Otobüs İş Birimi Satış Direktörü Tunç Karabulut ise getirilen son model ve konforlu toplu taşıma aracının ilk defa Bingöl'de kullanılacağını vurguladı.

Karabulut, "Sınıfının en yeni, geniş iç hacimli, konforlu ve güvenli aracı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kolay erişimine uygun olarak tasarlanan yeni Isuzu Novociti Life aracımızın, ülkemizde ilk kez siz değerli Bingöllü dostlarımızın hizmetine sunulması da bize ayrı bir heyecan ve gurur yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Isuzu yetkilileri, toplu taşıma araçlarının temsili anahtarını S.S. 18 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Nihat Kaya'ya verdi.

Törene, Vali Ali Mantı, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Anadolu Isuzu firması yetkilileri, toplu taşıma araçları sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

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