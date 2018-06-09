Bingöl'de modern toplu taşıma araçları hizmete girdi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesi girişimleri sonucunda Toplu Taşıma Kooperatifi ile Anadolu Isuzu firması arasında yapılan anlaşmayla 28 milyon liraya alınan 80 toplu taşıma aracı törenle hizmete girdi.

Merkez İnönü Mahallesi eski otogar alanında düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yedisu ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

"Terör, demokrasinin de kalkınmanın da düşmanıdır, insanların temel hak ve özgürlüklerini, yaşamalarına engel olduğu gibi bir bölgenin kalkınmasına da darbe vurur." diyen Yılmaz, teröre amasız, fakatsız herkesin karşı olması gerektiğini belirtti.

Son dönemlerde terörle mücadelenin geldiği noktada çok daha güvenli bir ortamda olduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah hiçbir şehit haberini almadığımız günlere de kavuşuruz. Hükümetimizin terörle mücadelede kararlılığı, herkesin gördüğü bir hadise. Sınırlarımızın içinde ve dışında terörle kararlı bir şekilde mücadelemizi de devam ettireceğiz. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımıza terörün zarar vermeyeceği bir noktaya kadar bu devam edecektir. Bir taraftan da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Terörün amacı insanları birbirine düşürmek, ülkemizin birliğini, beraberliğini zaafa uğratmaktır. Onlar neyi amaçlıyorsa biz tam tersini yapacağız ve birliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz."