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Bingöl'de operasyondaki askerlerden Afrin'e destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:42 | Son Güncelleme

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin önünde fotoğraf çektiren güvenlik askerler, kar üzerine "Zeytin Dalı" yazarak, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek mesajı gönderdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri tarafından dün Genç ilçesine bağı Yeniyazı köyü, Yuvalı bölgesine operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla yapılan arazi aramalarında, teröristlere ait bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, operasyonlara devam edildiği belirtildi.

Operasyona katılan askerler, ele geçirdikleri malzemelerin önünde, kar üzerine 'Zeytin Dalı' yazarak, Afrin'e düzenlenen hareketa destek mesajı gönderdi.

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