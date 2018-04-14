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Bingöl'de otomobil gölete düştü: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Bingöl'de otomobil gölete düştü: 2 ölü, 2 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobilin gölete düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl'den Kiğı ilçesine giden Mehmet Uğat yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Sancak beldesi mevkisinde gölete düştü.

Kazada, sürücü Uğat ve Hatun Uğat olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Ahmet Uğat ve Dilan Yalaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cesedi ve otomobil, UMKE, AFAD ve Bingöl Belediyesi ekiplerinin yoğun çabası sonucu göletten çıkarıldı.

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Bingöl trafik kazası

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