Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (2)

ACI HABERİ KASTAMONU’DAKİ AİLESİNE VERİLDİ
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, jandarma askerlerinin bulunduğu araca, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın Kastamonu’da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın (20) şehadet haberi ailesine iftar için gittikleri komşularında verildi. İlçe Kaymakamı ve Jandarma Komutanı tarafından verilen bilgi sonrası baba Ahmet Yatkın ve annesine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
3,5 AYLIK ASKER
Şehit Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın Şubat ayında vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olduğu ve ailesinin 3 evladından biri olduğu öğrenildi.
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
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