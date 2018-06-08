Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)

VALİ, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma aracına PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan 3 asker Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askerleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı askerlerin hayati tehlikeleri bulunmazken, saldırıda şehit olan piyade jandarma Er Şevki Eren için ise yarın saat sabah 08.30’da Bingöl Havalimanı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.

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