Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)

VALİ, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma aracına PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan 3 asker Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askerleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı askerlerin hayati tehlikeleri bulunmazken, saldırıda şehit olan piyade jandarma Er Şevki Eren için ise yarın saat sabah 08.30’da Bingöl Havalimanı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok
OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum