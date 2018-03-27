Bingöl’de ‘Şehit ve Gazilere Saygı’ Konferansı

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığınca ‘Şehit ve Gazilere Saygı’ Konferansı düzenlendi.

TBMM Fen Lisesi Konferans Salonunda yapılan programa Bingöl Valisi Ali Mantı, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Cevat Gün, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Dünyadaki en pahalı değerin hürriyet, bağımsızlık ve özgürlük olduğunu belirten Vali Ali Mantı; “Bizler bağımsızlığına, özgürlüğüne ve dini inançlarına son derece bağlı bir milletiz. Dünyada bu kadar fedakar, vatan, din ve bayrak denildiği zaman hiç tereddüt etmeden kendisinden sonrakilerin yaşaması için kendisini feda eden başka bir millet yoktur. Biz elhamdülillah, din, devlet, vatan, millet, ezan ve bayrak denildiği zaman topyekun hareket ediyoruz. Bu bizim milletimizin en önemli değerlerinden birisidir"dedi.

Birlik ve beraberlik devam ettiği müddetçe içeriden gelebilecek her türlü ahlaksız ve hain teşebbüs ile dışarıdan gelebilecek düşmanlıklara bu millet asla fırsat vermeyecektir diyen Vali Mantı," Buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Ülkemizi ezelden beridir savunan milletimizin tüm fertlerine Allah güç ve kuvvet versin. Geçmişten günümüze kadar vatan ve millet uğruna şehit olan tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize de sağlık, sıhhat ve selamet versin. Bu ülke için içerde ve dışarıda hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra ülkemiz hür, bağımsız ve dik bir şekilde daha nice yüzyıllara gidecektir. Bunun için siz çocuklarımıza büyük görevler düşüyor. İnşallah bir beraber oldukça, hiçbir güç, hiçbir rüzgar, hiçbir tufan bizi deviremeyecektir"diyerek sözlerini tamamladı.

Panel’de Binbaşı Özgür Öztürk, Çanakkale harbi ile ilgili konferans verdi.