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Bingöl'de şehitler için kurban kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde, bugün düzenlenen programla şehitler için kurban kesildi.

Bingöl'de şehitler için kurban kesildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde, bugün düzenlenen programla şehitler için kurban kesildi.
Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen programa Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Can Altundarak, İl Müftüsü Muharrem Genç ve özel harekât polisleri katıldı. İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildikten sonra tüm şehitlerin hatırası için kurban kesildi.
Vali Ali Mantı, şehitlerin bu vatanı millete emanet ettiğini belirterek, "Şehitlerimiz vatan için, bayrak için ve millet için mücadele vermişlerdir. Bizlere düşen görev, onların emanetine en güzel şekilde sahip çıkmaktır. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Milletimizin ve ülkemizin birliği ve beraberliği bizler için esastır. Her ne koşulda olursa olsun, terörle olan mücadelemiz hem ülke genelinde hem de ilimizde kararlılıkla sürecektir" dedi.

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