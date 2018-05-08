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Bingöl'de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:12 | Son Güncelleme

Kent genelinde etkili olan sağanak dolayısıyla bazı binaların bodrum katındaki evleri su bastı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların bodrum katındaki evleri su bastı.

Kentte etkili olan yağış, gece aniden sağanağa dönüştü.

Şiddetli yağış nedeniyle Kültür, Simani ve Karşıyaka mahallerinde çok sayıda evi su bastı.

İtfaiye ve belediye ekiplerince evlerde ve caddelerde biriken suyun tahliyesine yönelik çalışma yapılıyor.

Evini su basan vatandaşlardan Nurettin Kaymazkaya, yağış sonrası evlerinin suyla dolduğunu, tüm ev eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Akrabalarının yanına sığındıklarını ifade eden Kaymazkaya, "3'üncü kez evim su altında kalıyor. İtfaiye ekipleri evin içindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor. Evin içinde 30 santimetre yüksekliğinde su birikmiş. Mağduruz ve yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Simani Mahallesi'nde yaşayan Besra Güleyan da her yağışta evlerini su bastığını belirterek, yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istedi.

Yağışlı havalarda korkudan evde duramadıklarını belirten Güleyan, "Gece aniden su içinde uyandık. Çocuklarımı dışarı çıkardım, tüm eşyalarım zarar gördü. Çocukların kıyafetleri ve okul çantaları ıslandı, onları okula gönderemedim, mağduruz. Daha önce de 2 defa evimi su bastı, yardım bekliyorum." ifadelerini kullandı.

- Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Bingöl ve çevresinde devam eden yer yer gök gürültülü sağanağın yarına kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Bingöl su baskını

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