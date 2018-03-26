Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 tabanca, 8 yivsiz tüfek, 2 kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.