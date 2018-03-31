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Bingöl'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'de terör operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Karlıova ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 100 kilogram amonyum nitrat, telsiz, dürbün ve 500 metre elektrik kablosu bulundu.

Jandarmanın il genelindeki operasyonları sürüyor.

Bingöl'de terör operasyonu

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Bingöl terör operasyonu

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