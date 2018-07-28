Bingöl'de terör operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Yayladere ilçesi sınırlarında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 2 sığınakta, kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 5 şarjör, fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

