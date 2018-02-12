Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yolcu otobüsünde üzerilerinde 3 kilo 315 gram metamfetamin ile yakalanan İran uyruklu iki kadın tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Bingöl-Elazığ karayolunun Düzağaç mevkisinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, İran uyruklu S.P. ve F.S adlı iki kadının davranışlarından şüphelendi.
Kadınların üzerinde yapılan aramada, bellerine sarılı 16 paket halinde 3 kilo 315 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan S.P. ve F.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
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