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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

Operasyonda 59 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalından uyuşturucu temin eden 5 zanlının, satmak üzere getirdikleri Bingöl'de depo olarak kullandığı yerleri tespit etti.

Belirlenen adreslerde narkotik köpeği "Kiraz" ile yapılan aramalarda, 9 pakette toplam 59 kilo 100 gram esrar bulundu. 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.E, E.A. ve Ö.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl esrar uyuşturucu operasyonu

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