Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 300 kilogram esrar ile 15 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadele kapsamında Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir tarlada 300 kilogram kubar esrar ile 15 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

