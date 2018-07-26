Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 700 kilogram esrar ile 40 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadele kapsamında Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir tarlada 700 kilogram kubar esrar ile 40 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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