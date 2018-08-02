Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 449 uyuşturucu hap ve 74,98 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu hap ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda 449 uyuşturucu hap ile 74,98 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Gözaltına alınan ve sokak satıcısı olduğu değerlendirilen K.B, B.Ç, A.Ö. ve E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sanıklardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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