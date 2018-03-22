Bingöl'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 mutfak tüpüyle yola tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı tespit edildi.
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