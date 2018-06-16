Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL ile Solhan ilçesi arasında karayolunun 10'uncu kilometresindeki kervansaray mevkiinde, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Bingöl’den Solhan istikametine gitmekte olan ve henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 12 D 4026 plakalı yolcu minibüsü, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlanıp ters döndü. Meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü ile birlikte 14 kişi yaralandı. Sağanak yağışla birlikte meydana gelen kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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